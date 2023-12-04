نوع رخيص من البهار يحميك من نوبة قلبية قاتلة ويعالج 5 أمراض خطيرة؟

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عدن - ياسمين التهامي -

الفلفل الأبيض هو بهار شائع يستخدم في مختلف المطابخ حول العالم، ويُعرف بنكهته الحارة والمميزة. إليك بعض الفوائد المحتملة للفلفل الأبيض:

1. خصائص مضادة للبكتيريا: يحتوي الفلفل الأبيض على مركب يُعرف باسم البيبيرين، وهو مضاد للبكتيريا والميكروبات. يمكن أن يساعد تناول الفلفل الأبيض في مكافحة بعض البكتيريا الضارة في الجسم.

2. تحسين عملية الهضم: يُعتقد أن الفلفل الأبيض يساهم في تحسين عملية الهضم وزيادة إفراز الأحماض المعوية والإنزيمات الهاضمة. وبالتالي، يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات.

3. تحفيز الشهية: يعتبر الفلفل الأبيض من المنكهات الحارة التي تساهم في تحفيز الشهية. قد يساعد تناول الفلفل الأبيض في زيادة الرغبة في تناول الطعام وتحسين الهضم، وبالتالي تحسين الامتصاص الغذائي.

4. دعم صحة الجهاز التنفسي: يعتقد أن الفلفل الأبيض يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي قد تساهم في دعم صحة الجهاز التنفسي. يمكن أن يساعد تناول الفلفل الأبيض في تخفيف الاحتقان وتهيج الأنف والحلق.

5. دعم صحة القلب: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الفلفل الأبيض قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب. يُعزى ذلك جزئياً إلى قدرته على تحسين عملية الهضم والامتصاص الغذائي.