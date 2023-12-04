شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف السبب الحقيقي لغياب الهام علي عن مهرجان البحر الأحمر في جدة والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت الفنانة السعودية إلهام علي عن سبب غيابها عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، على الرغم من رغبتها القوية في حضور حفل الافتتاح، إلا أن ظروف عملها عرقلت تمامًا تلك الإمكانية، حيث لم تتسنى لها الفرصة للمشاركة في الفعاليات السينمائية المميزة للمهرجان.
السبب الحقيقي لغياب الهام علي
عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر“، شاركت إلهام علي متابعيها تغريدة توضح سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفي تغريدتها، أكدت أن التزاماتها المهنية حالت دون حضورها هذا الحفل المميز.
وقالت إلهام علي في تغريدتها: “كان ودي أكون بينهم وأشهد على جمال مهرجان البحر الأحمر الذي تعودنا عليه، لكن ظروف العمل منعتنا هذه المرة، أتمنى لكل المشاركين في المهرجان التوفيق، وبإذن الله يكون مهرجانًا ناجحًا”.
وأضافت إلهام علي توصيتها لأهل مدينة جدة بزوجها النجم السعودي خالد صقر الذي حضر حفل افتتاح المهرجان، قائلة: “أهل جدة، خالد صار عندكم، هالله هالله فيه، ومشتاقة لكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يكشف السبب الحقيقي لغياب الهام علي عن مهرجان البحر الأحمر في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.