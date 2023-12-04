شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: هل علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح تسبب السرطان؟ اليكم الجواب الشافي والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن توارج إشاعة غير صحيحة تتعلق بعلب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح.

أوضح الدكتور الخضيري في تصريحه أن هذه المعلومة غير دقيقة، مؤكدًا على أن تصنيع علب زيت الزيتون من الصفيح لا يتسبب في تكون أي مواد ضارة أو مسببة للسرطان.

وفسر الدكتور الخضيري أن علب الصفيح المستخدمة في تعبئة زيت الزيتون تتم بمعايير صحية عالية، وأن العمليات الحديثة لتصنيع العبوات تتبع إرشادات صارمة لضمان جودة المنتج وسلامته.

علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح تسبب السرطان

في رده على استفسار أحد المتابعين، أكد الدكتور فهد الخضيري في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة “إكس” أن المعلومة الشائعة حول علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح غير صحيحة.

قال الخضيري: “هذه الجاهلة لا تدري ما الفرق بين العلب المجلفنة والمغلفة من الداخل (المخصصة للأغذية) وبين علب الألمنيوم التي تستخدم في السباكة.”

وأضاف في توضيحه: “للأسف تقول أن علب زيت الزيتون المصنوعة من الصفيح مسرطنة، ولا تعلم أنها مجلفنة وأن المجلفن المخصص للأغذية آمن حسب المواصفات العالمية والمحلية، فلا تصدقوها.”