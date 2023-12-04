شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد شخص يسكب البنزين على رأس زوجته في شارع عام في تبوك والان مع التفاصيل الكاملة
تعرضت زوجة لإصابات بليغة بعدما قام زوجها بسكب البنزين عليها أثناء سيرهما على طريق عام في منطقة تبوك، نتيجة لخلافات زوجية بينهما.
شخص يسكب البنزين على رأس زوجته
أفاد مصدر موثوق أن الحادثة وقعت أثناء قيادة الرجل لسيارته برفقة زوجته على إحدى الطرق العامة في منطقة تبوك، حيث نشب خلاف بينهما.
وفي ظل التوتر الناجم عن الخلاف، قرر الزوج إيقاف السيارة وقام بسكب البنزين على زوجته، مما أسفر عن إصابتها بحروق، ويشار إلى أن المرأة لم تتخذفحدها، بل قامت بالدفاع عن نفسها، مما أدى أيضًا إلى إصابة الزوج بحروق.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في تبوك باشرت التحقيق في هذه الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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