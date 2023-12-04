تراند اليوم : "التجارة" تٌشهر بالمواطن "محمد الجاسم" في الدمام.. وتكشف عن مخالفته والعقوبة الصادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: شهرت وزارة التجارة بالمواطن "محمد بن إبراهيم بن جاسم الجاسم" في الدمام بسبب ارتكابه جريمة التستر التجاري.

مخالفة

وأوضحت الوزارة ثبوت تورط المواطن في تمكين مقيم من جنسية بنجلاديشية من العمل لحسابه الخاص من خلال مزاولة نشاط بيع الجوالات والإلكترونيات وصيانتها والمتاجرة في بطاقات الشحن مسبقة الدفع، بالإضافة إلى تنامي التحويلات المالية للمقيم المتستر عليه وعدم توافق إيرادات نشاطه غير المشروع مع أجور مهنته "اختصاصي تسويق".

عقوبة