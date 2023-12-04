شكرا لقرائتكم خبر عن رش 1800 منزل وحديقة لمعالجة المهددات البيئية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت فرق المكافحة الحشرية إدارة الوقاية الصحية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف برش أكثر من 1800 منزل وحديقة عامة في المحافظة خلال أسبوع واحد، ضمن جهود رصد ومعالجة المهددات البيئية ومشروع المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك سعياً للتخلص من أي بؤر للتكاثر الحشري في جميع الأحياء والضواحي المحيطة بالمدينة.

وجرى استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والحيوية وفق برنامج محدد لاستهداف الحشرات الضارة، وراعت في المواد المستخدمة عدم إضرارها بالبيئة والإنسان والمناحل، حيث جرى رش 1773 منزلاً، و14 عمارة تحت الإنشاء، و40 حديقة عامة خلال الأسبوع الماضي.

وتم رصد مواقع المستنقعات، وأماكن تجمع المياه عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة، وعملت فرق الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية على ردم المواقع الخطيرة بيئياً، ومعالجة بؤر التكاثر الحشري في طور النمو الأولي للحشرات، واستخدمت الأمانة أحدث التقنيات العالمية للتعامل مع الحشرات الضارة والقضاء عليها، ونفذت فرق العمل العديد من حملات الرش والمكافحة الحشرية وفق برنامج للتعامل الفوري مع بؤر التكاثر الحشري، فيما عملت الفرق الميدانية على رصد المواقع الرطبة والمواقع الحرجة والمستنقعات والتعامل معها وفق خطة المكافحة الدورية.