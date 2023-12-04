شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متطلبات.. التأمين شرط أساسي للترخيص الملاحي لسفن النزهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اللائحة التنظيمية لسفن النزهة، بهدف تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط داخل النطاق الجغرافي.

وحددت الهيئة شروط والتزامات ومتطلبات الترخيص الملاحي الساحلي، في اللائحة التي أصدرتها عبر منصة ”استطلاع“، مشيرة إلى أنه يجب أن تحصل سفينة النزهة على الترخيص الملاحي الساحلي للإبحار في النطاق الجغرافي، والتعاقد مع وكيل ملاحي سياحي معتمد.

اشتراطات الترخيص

واشترطت الهيئة على سفينة النزهة محل الترخيص إستيفاء كافة المتطلبات والإشتراطات والمواصفات الخاصة بالأمن والسلامة والإلتزام البيئي.

وأوضحت أن هناك 5 متطلبات للترخيص، تتمثل في شهادة التسجيل الدائمة أو المؤقتة سارية الصلاحية، وشهادة اجتياز سفينة النزهة للمعاينة الفنية سارية المفعول وصادرة عن الهيئة العامة للنقل أو الجهة المعتمدة من قِبلها، على أن لا تتجاوز مدة إصدارها خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب.

وأضافت أن من ضمن المتطلبات أيضًا وجود نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي سارية المفعول إذا كانت سفينة النزهة مخصصة لأغراض تجارية، والنسخة الأصلية من وثيقة التأمين ضد الغير صالحة لمدة «12» شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة في مجال التأمين على الوسائط البحرية، ورخصة اللاسلكي للسفينة «ship station license».

التزامات الوكيل السياحي

وألزمت الهيئة الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط تأجير سفن النزهة بإضافة نشاط تأجير اليخوت في السجل التجاري، وتوفير مخطط لمواقع تأجير سفن النزهة تشتمل على خط سيرها وأماكن رسوها، وتقديم مايثبت وجود وثيقة تأمين ضد الغير سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها.

اشتراطات الإبحار

واشترطت على الوكيل الملاحي السياحي عند إبحار سفينة النزهة داخل النطاق الجغرافي أن تكون مجهزة بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء.

وأوجبت وضع نظام التعرف الآلي «AIS» لسفينة النزهة قيد التشغيل دائماً، مع الالتزام بتحديث حالة سفينة النزهة في AIS باستمرار، وإعداد خطة إدارة حالات الطوارئ وتقديمها لإعتمادها من الهيئة.

وألزمت الوكيل السياحي بتدريب جميع موظفي سفن النزهة المخصصة للأغراض التجارية، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لسفن النزهة المخصصة للتأجير، ومعداتها وفقاً لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.

التزامات سفينة النزهة

وأكدت الهيئة على توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن سفينة النزهة والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم، وإعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان بكافة وسائل الإعلان وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.

وشددت على تمكين الشخص ذو الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل سفينة النزهة، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.