شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 758 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر الحالي، من انتزاع 758 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 22 لغماً مضاداً للأفراد، و 115 لغماً مضاداً للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة، و 21 عبوة ناسفة.

ونزع فريق "مسام"165 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة في محافظة عدن.

كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، واستطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 22 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، و15 لغماً مضاداً للأفراد بمديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان.

محافظة شبوة

وفي محافظة شبوة، نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وتمكن فريق "مسام" في محافظة تعز، من نزع 35 ذخيرة غير منفجرة و 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 62 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 8 ألغام مضادة للدبابات و 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 423 ألفاً و 794 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.