غياب التأمين يلغي ترخيص سفن النزهة

أغراض التجارية
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، والذي يهدف إلى تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط داخل النطاق الجغرافي، على أن تكون مدة سريان الترخيص سنة ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، بالإضافة إلى سفن النزهة المخصصة للأغراض التجارية بالعمل في النطاق الجغرافي، يجب التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي معتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
إشارات وعلامات
اشترطت الهيئة إتباع الإشارات والعلامات والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية، وبذل أقصى عناية، وإلتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.
كما أنه يجب على المالك والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة المياه الإقليمية السعودية عند مغادرة النطاق الجغرافي. وكذلك عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لسفن النزهة إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية، مع تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.
من متطلبات الترخيص
01 شهادة التسجيل الدائمة أو المؤقتة سارية الصلاحية.
02 اجتياز المعاينة الفنية بشهادة سارية المفعول
03 نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي
04 وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لـ 12 شهراً
05 رخصة اللاسلكي للسفينة (ship station license).
اشتراطات للملاحة الأمنة
- عدم إرساء السفينة في غير الأماكن المخصصة
- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث
- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة
- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة في الممرات والقنوات البحرية
- عدم مزاولة النشاط المصرح في غير الأماكن المخصصة لذلك
- الحفاظ على العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها
- التأكد بصفة دائمة من سلامة سفينة النزهة واستيفائها الشروط
- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة السفينة
- عدم تجاوز الحد الأقصى لحمولة الركاب المحددة
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