انت الان تتابع "الأونروا": 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل غزة منذ بدء الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 3:19 مساءً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الاثنين)، نزوح نحو 1.9 مليون نسمة، أي أكثر من 80% من سكان غزة، داخليًا منذ بدء حرب "إسرائيل" على القطاع. وبيّنت الوكالة في بيان أنها تحققت من وقوع 117 حادثًا في 85 مبنى تابعًا لها منذ بداية الحرب، حيث أصيبت 30 منشأة بشكل مباشر، وتعرضت 55 أخرى لأضرار جانبية. وأشارت إلى أن مليون فلسطيني يحتمون في 99 منشأة تابعة لها في وسط غزة وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وفقًا لـ"فرانس برس". وأفادت "الأونروا" بأن عدد الضحايا بين أطقمها جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 111 ضحية. من جانبه، قال مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، على منصة "إكس": "نشهد موجة أخرى من النزوح الداخلي، والوضع الإنساني يسوء كل ساعة". وأضاف: "الطرق المؤدية جنوبًا إلى رفح مكتظة بسيارات وبعربات تجرها دواب محمّلة بالنازحين ومتاعهم البسيط".

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