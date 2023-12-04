"الصحة العالمية" تعقد جلسة استثنائية لبحث الأوضاع الصحية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 3:43 مساءً

أفادت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، بأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر، لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة، وهو ما أكده المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة. وأوضحت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضواً في مجلس إدارة المنظمة، وفقاً لـ"رويترز". من جانبه، بين "خريشة" أن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة لكنه سيتناول أيضاً الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية. وقال: "نريد أن نقوي موقف منظمة الصحة، وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة". وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس المكون من 34 عضواً.

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