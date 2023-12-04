بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 3:45 مساءً

نددت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، بهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر. وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "لقد قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها"، وفقاً لـ"رويترز". وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أعلنت أمس أن سفينة حربية أميركية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، فيما أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، استهداف سفينتين إسرائيليتين.

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