انت الان تتابع "نكودو" و"بيرنارد مينساه" يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 3:47 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس" عن المرشحين لجائزة شهر نوفمبر لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد . ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر الكاميروني جورج نكودو، لاعب ضمك، الغاني بيرنارد مينساه لاعب الطائي . ويتنافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب واعد لشهر نوفمبر كل من عباس الحسن، لاعب الفتح، فيصل الغامدي لاعب الاتحاد. ولم يكشف الحساب عن جائزة أفضل مدرب وجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر بدوري روشن للمحترفين، إذ تم حسمها بالفعل، دون الكشف عن اسم الحارس أو المدرب الذي تم تتويجه بالجائزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "نكودو" و"بيرنارد مينساه" يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.