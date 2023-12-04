انت الان تتابع 5.5 مليون ريال .. قدمتها جمعية "كهاتين" للأيتام وأسرهم في شهر نوفمبر 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 3:58 مساءً

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مبلغ 5,768,955 ريال دعماً للأيتام وأسرهم في شهر نوفمبر 2023 م، ومن خلال هذا المبلغ استفادت الأسر وأبناؤها من عدد 13,681 خدمة خلال ذات الشهر، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم. وأوضح مدير عام الجمعية محمد آل مانع بأن ما تقدمه الجمعية من خدمات ما هو إلا توفيق من الله ثم ثقة اكتسبتها الجمعية من الشركاء والداعمين لجميع برامج الجمعية، وتتضمن الخدمات المقدمة كفالات الأيتام وأسرهم والمساعدات المادية والعينية، وإقامة الأنشطة للأيتام وأسرهم، كما قدمت الجمعية في ذات الشهر عدداً من البرامج والخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية وتعزيز مسار القبول المجتمعي للأيتام وأسرهم. يذكر ان الجمعية في هذا الشهر قد نجحت في تنظيم بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023 م، والتي من خلالها حضر من منسوبي الجمعية أكثر من 1000 أسرة من مستفيدي الجمعية، موفرين لهم جميع ما يخدمهم من: المواصلات والإعاشة والمشاركة في الفعاليات والجوائز التي قدمت لهم على مدى 4 أيام متتالية، والتي تأتي وفقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية متوائمةً مع أهم برامج الرؤية "برنامج جودة الحياة".

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