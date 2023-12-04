تراند اليوم : هل "شوربة الكوارع" تساعد على استعادة الكولاجين بالجسم؟.. بالفيديو "طبيب" يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور أحمد الجبر، حقيقة ما يتردد أن "شوربة الكوارع" تساعد على استعادة الكولاجين بالجسم.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج " سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: "لا يوجد أي إثبات علمي أن شوربة الكوارع تتميز عن البروتينات الموجودة في الأغذية الأخرى ووجود الكولاجين فيها لا يعني أن فيها ميزة مختلفة عن غيرها من الأغذية".

وأضاف، الكولاجين لا يؤخذ بشكل خارجي وإنما يتم بناؤه، فمثلا إذا تم تناول كولاجين جاهز وشربناه لا يدخل الجسم بهذا الشكل وإنما يتم بناؤه من خلال مركبات البروتينات التي تدخل الجسم.