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تراند اليوم : شاهد .. مشهورة سناب "ميعاد العسيري" ترد على متابعة انتقدت تعيينها مذيعة رغم أنها لا تملك شهادة إعلام!

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صحيفة الخليج 365: نشرت مذيعة نشرة برنامج الصياهد، مشهورة سناب "ميعاد العسيري"، سؤال لمتابعة تعجبت من تعيينها مذيعة رغم إنها لا تملك شهادة تخصص إعلام.

وردت العسيري : "لا حياتي خذت دورة لمدة أسبوعين، أرزاق ،الرزق يأتيك وين ما حلت رجلك، بخلص برنامجي هذا، وببدأ ببرنامج ثاني في قناة كلكم تحبونها".

وقال أحد المغردين: "برنامج الصياهيد استبدلو رهف بميعاد العسيري ،تبقى رهف أكشن وتعرف تجذب أكثر، ولو كانت ميعاد أجمل بنظري".

وأضاف آخر: "بعد غياب رهف القحطاني برنامج الصياهد يستبدلها بميعاد عسيري، الغريب الردود اللي أغلبهم يبون رهف ومشتاقين لها ويشوفونها الأفضل، وقت وجود رهف ما كان هذا كلامهم سبحان الله".

MO Nasa

MO Nasa

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