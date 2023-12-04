تراند اليوم : شاهد .. مشهورة سناب "ميعاد العسيري" ترد على متابعة انتقدت تعيينها مذيعة رغم أنها لا تملك شهادة إعلام!

صحيفة الخليج 365: نشرت مذيعة نشرة برنامج الصياهد، مشهورة سناب "ميعاد العسيري"، سؤال لمتابعة تعجبت من تعيينها مذيعة رغم إنها لا تملك شهادة تخصص إعلام.

وردت العسيري : "لا حياتي خذت دورة لمدة أسبوعين، أرزاق ،الرزق يأتيك وين ما حلت رجلك، بخلص برنامجي هذا، وببدأ ببرنامج ثاني في قناة كلكم تحبونها".

وقال أحد المغردين: "برنامج الصياهيد استبدلو رهف بميعاد العسيري ،تبقى رهف أكشن وتعرف تجذب أكثر، ولو كانت ميعاد أجمل بنظري".