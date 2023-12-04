شكرا لقرائتكم وزير الطاقة: لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا.. نفخر ونعتز بثقافتنا وإيماننا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أثار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حالة من التفاعل بعد تأكيده أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيواصلون “ارتداء الثوب بحلول عام 2050”.

نعتز بثقافتنا وإيماننا

وقال وزير الطاقة، في كلمته في مؤتمر “جيبكا السنوي الـ17”: “مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون”.

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وقال الأمير عبدالعزيز على هامش منتدى جيبكا في قطر: “سيأتي عام 2050 وسنظل مرتدين الثياب، لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا، وسنعتز بثقافتنا وإيماننا.

وأضاف:”الأجيال من بعدنا سيكونون فخورون بذلك كما نحن فخورون الآن”.