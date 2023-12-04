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شكرا لقرائتكم التأمينات: الموظف السعودي يتحمل 9% من نسبة اشتراك المعاشات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشفت التأمينات الاجتماعية عن نسب التحمل التي يتحملها الموظف وصاحب العمل في اشتراك المعاش التقاعدي وضوابط صرف المعاش.
جاء ذلك ردًا على مواطن يستفسر عن المزايا التي يحصل عليها المستفيد بعد بلوغ سن التقاعد للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
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معاش التقاعد
وبحسب الأنظمة يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.
ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
- بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
معاش الوفاة
ويستحق أفراد عائلة المشترك المتوفى المعاش في الحالات الآتية:
- إذا توفي صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.
- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أيًا كانت مدة الاشتراك
- ويحسب معاش الوفاة بالنسبة للمشترك المتوفى وهو على رأس العمل بنفس طريقة حساب معاش العجز غير المهني، على ألا يقل عن (1,983.75) ريالًا.
- وفي حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو (60) شهرًا على الأقل مع إضافة المدة المكملة لـ (120) شهرًا، يتم تأدية قيمتها.