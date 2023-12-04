شكرا لقرائتكم هيئة الزكاة: الإكرامية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإكرامية التي قد يحصل عليها بعض الموظفين نظير تقديم خدماتهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة

جاء ذلك ردًا من الهيئة ممثلة في حساب اسأل الزكاة على سؤال من إحدى المتابعات عبر منصة إكس حول حقيقة فرض الضريبة المضافة على مبلغ الإكرامية، حيث قالت الهيئة : قد يستلم الشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه مقابل إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ الإكرامية، كما تعتبر هذه الإكرامية على أنها ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

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