شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي- بريطاني في مجال حماية البيئة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية؛ للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، ورغبتهما في تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة البحرية وفق الإمكانات المتاحة، ووفقًا للأنظمة والتشريعات الخاصة بالبلدين.

وبحسب المذكرة، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجالات حماية البيئة البحرية، ومواردها، ورصدها وتقييمها والمحافظة عليها، وعلوم تغير المناخ، وأمن المنتجات الغذائية المائية، وسلامة التنوع الأحيائي، إضافة إلى الحد من التلوث في المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.

الموارد البحرية الطبيعية

كما يعمل الطرفان على ترتيب زيارات متبادلة للمختصين، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية، وتطوير الأنشطة والمشاريع القائمة من خلال تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية والفنية، والاستفادة من منشآت وخبرات الطرفين في تدريب الموظفين، وتعزيز حماية ورصد وتقييم الموارد البحرية الطبيعية.

وكذلك تقديم المشورة الفنية للإدارات المختصة والمراكز الوطنية البيئية، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات العلمية والتقنية المطورة.

ويشكل الطرفان فريق عمل متخصص لتنفيذ بنود المذكرة، والتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع الفريق بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.