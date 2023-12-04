شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جديد لزراعة 5 ملايين شجرة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مجال حماية البيئة والتنمية والاستدامة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمملكة عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة.

يأتي هذا بهدف التعاون، في وضع إطار تعزيز التعاون والتكامل، فيما يتعلق بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتنسيق بينهما لتنفيذ مشاريع زراعة 5 ملايين شجرة/ شجيرة محليًا.

إعادة تأهيل وتنمية الغطاء النباتي

هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التنوع الأحيائي في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام مصادر المياه المتجددة.

ويأتي ذلك في سبيل تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة، وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه واستدامته لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أيضا تهدف المذكرة إلى المساهمة في هدف مبادرة السعودية الخضراء في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 ورفع مستوى الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع.

مشاريع التشجير في السعودية

كما تشجع الحلول الطبيعية والابتكار، بما يسهم في الحد من التلوث، وخفض الانبعاثات الضارة، والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء التزامها الراسخ تجاه الحفاظ على البيئة والاستدامة في آن واحد من خلال اتفاقية مشاريع التشجير باستخدام مصادر المياه المتجددة، لإعادة تأهيل وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التنوع الأحيائي في المملكة العربية السعودية.

وأكدت إدراك الدور الحيوي لأهمية الغطاء النباتي، في التخفيف من تغير المناخ والحفاظ على صحة كوكبنا، والتزامها بخلق مستقبل أخضر وأكثر استدامة للأجيال القادمة.