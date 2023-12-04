شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من التسجيل المهني للإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إطلاق المرحلة الثانية من التسجيل المهني للإعلاميين، الذي يلزم جميع العاملين في مجال الإعلام بالتسجيل المهني لدى الهيئة.

وقالت إن التسجيل المهني يهدف إلى حفظ حقوق مهنة الإعلام، وتوثيق بيانات ممارسي المهنة، والاستفادة من مزايا عديدة، منها أولوية حضور الفعاليات والورش والندوات الإعلامية.

منصة الخدمات الإعلامية

ودعت الهيئة جميع الإعلاميين إلى المسارعة في التسجيل عبر منصة الخدمات الإعلامية "إعلام" من خلال هذا الــــرابـــــط ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2024.

ويشمل التسجيل أكثر من 50 مهنة في مجال الإعلام.

يذكر أن الإعلاميين المستفيدين من التسجيل المهني في المرحلة الأولى تجاوز عددهم 5500 إعلامي، منذ تدشين المشروع عام 2020.