شكرا لقرائتكم خبر عن تتحول إلى سم خطير10أطعمة إياك أن تعيدتسخينها في الميكروويف في مقدمتها الدجاج والبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الميكروويف أفضل صديق لربة المنزل، لأنه يساعد على إعادة تسخين الأطعمة في أسرع وقت.

غير أن هناك بعض الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية وتصبح سامة عند إعادة تسخينها خاصة في الميكروويف، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1. البطاطس:

البطاطس تفقد قيمتها الغذائية عند إعادة تسخينها وتصبح سامة بالفعل وتسبب الغثيان أو المرض وحتى التسمم الغذائي.

2. الأرز:

الأرز يحتوي على جراثيم تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز وعندما يترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن يتكاثر وقد ينتج عنه سموم يمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

3. البيض:

يعد البيض عنصرًا أساسيًا في الصباح ومليئا بالبروتين، ولكن إعادة تسخين البيض على درجة حرارة عالية يمكن أن يجعله ساما، ما قد يتسبب في إحداث فوضى في الجهاز الهضمي.

4. الدجاج:

بالضبط مثل الفطر، فإن الدجاج غني جدًا بالبروتينات التي تتأثر سلبًا بإعادة التسخين، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

5. السبانخ:

كالعديد من الخضروات الورقية الخضراء الأخرى، فإن السبانخ غنية بالنترات والحديد وعند إعادة تسخينها يمكن أن تتحول هذه النترات إلى نترات وغيرها من المواد المسرطنة المعروفة.

6. الزيوت:

زيت بذور العنب وزيت الجوز وزيت الأفوكادو وزيت البندق وزيت بذور الكتان تحتوي على نقاط تدخين منخفضة جدًا، لهذا السبب عندما تعيد تسخينها فإنها تصبح فاسدة.

لذا تجنب استخدامها للطبخ أو الخبز أو القلي، وبدلاً من ذلك، قومي برش هذه الزيوت على وجباتك في نهاية الطهي لتحسين المذاق.

7. اللفت:

اللفت يحتوي على النترات التي يمكن أن تصبح سامة إذا أعيد تسخينها.

8. المشروم:

معلوم أن الفطر غني بالبروتينات لذا يجب أن يتم تناوله في نفس يوم طهيه، نظرًا لأنه غني بالبروتينات فإن بنيته تتغير عند إعادة تسخينه، ما قد يضر بجسمنا وعندما تأكل الفطر المعاد تسخينه، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وحتى مشاكل القلب الخطيرة.

9. البنجر:

وهو مثل السبانخ تحتوي على كمية عالية من النترات التي يمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج بمجرد تغييرها إلى النتريت بعد إعادة التسخين.

10.كرفس:

الكرفس يحتوي على نسبة عالية من النترات، وبالتالي يمكن أن يصبح سامًا إذا قمت بإعادة تسخينه، وتحول النترات إلى نيتريت بمجرد إعادة تسخينها وعندما يدخل الكثير من النيتريت إلى الجسم، فإنه يزيد من خطر الإصابة بميتيموجلوبين الدم.

وتعتبر حالة تتفاعل فيها النيتريت في دمك مع الهيموجلوبين والحديد، مما يجعلها غير قادرة على نقل الأكسجين إلى خلاياك الحية، ويمكن أن تشمل المضاعفات النوبات أو حتى الموت.