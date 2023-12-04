شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. 4 حيل منزلية تخلصك من الإمساك بوقت قصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن علاج الإمساك في البيت بسهولة، كل ما تحتاجه هو إدراج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي، والمعروفة بمحتواها الغني من الألياف والماء، ما يساعد في تعزيز الهضم وتطرية البراز وسهولة إخراجه.



كما تساعد بعض الوصفات الطبيعية في علاج الإمساك بصورة سريعة وآمنة، وفيما يلي أهم الطرق لعلاج الإمساك في البيت:

1. تناول الماء بالليمون

يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون كمحفز للجهاز الهضمي، ويساعد في تنظيف السموم من الجسم، ولتنظيف البطن من الإمساك اعصري نصف ليمونة على كوب من الماء وتناولي ماء الليمون كل صباح، وستلاحظين تحسناً كبيراً في أداء الجهاز الهضمي، ويمكنكِ تدفئة الماء قليلاً، إذ يساعد الماء الدافئ في تهدئة التقلصات والتخلص من الإمساك.

2. تناول زيت الخروع

وهي من أقدم الوصفات التي استخدمت لعلاج الإمساك وتنظيف البطن، بفضل التأثير الملين لزيت الخروع، ووفقاً للدراسات فإن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع على معدة خاوية يساعد في التخلص من الإمساك في وقت قصير، إذ يحتوي زيت الخروع على مركبات عند تكسرها تحفز حركة الأمعاء الغليظة والدقيقة، ما يساعد في علاج الإمساك.

3. تناول الدهون الصحية

قلة تناول الدهون من الأسباب التي قد تؤدي إلى صلابة البراز وصعوبة إخراجه، ويجب الحرص على اختيار الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون، والمكسرات، والأفوكادو، وغيرها، والتي تعمل على سهولة حركة البراز داخل الأمعاء، ويمكنك تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يومياً على معدة خاوية للتخلص من الإمساك وتنقية الجسم من السموم، كذلك تناول حفنة من المكسرات يومياً يساعد بشكل كبير في تحسين الهضم وعلاج الإمساك.

4. تناول العسل الأسود

تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود قبل النوم سيخلصك من الإمساك في الصباح، إذ يحتوي على المغنسيوم الذي يساعد في التخلص من الإمساك، كما يحتوي على البروبيوتيك التي تُعزز من أداء الجهاز الهضمي وتُحسن من صحة الأمعاء.