شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الخارجية : المملكة خصصت 188 مليار دولار حتى الآن لمواجهة التغير المناخي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه من المهم أن تكون هناك محادثات وليس إملاءات بشأن التغير المناخي.

وقال الجبير خلال مشاركته في الجلسات الحوارية المصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، :” أن نقاش التغير المناخي يجب أن يتضمن وجهات النظر المعنية كافة..

وأضاف: “نعمل على مشاريع متعددة لمكافحة التغير المناخي منها احتجاز الكربون”، لافتًا أن المملكة خصصت 188 مليار دولار حتى الآن لمواجهة التغير المناخي .

وانطلقت في دبي اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر “COP28”.