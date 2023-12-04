شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والضريبة : الإكرامية ليست متعلقة بقيمة الخدمة المقدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للشخص الخاضع للضريبة أو الموظفين الذين يعملون لديه الحصول على مقابل مالي إضافي على الخدمات المقدمة المتعارف عليها بـ«الإكرامية».

وأشارت الهيئة إلى أن «الإكرامية» تعتبر على أنها ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الحالات التي يقوم العميل فيها فعلياً بتقديم هذا المبلغ الإضافي بصورة حرة (الحالات التي لا يلزم فيها العميل بتقديم الإكرامية، ولا يتم اقتراح قيمة الإكرامية).

وقالت «الزكاة والضريبة والجمارك» أنه يمكن الاطلاع على الفصل السابع من الدليل الإرشادي الخاص بالأنشطة الترفيهية، من خلال الرابط التالي:

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فيما أوضحت إدارة التطبيق عبر حسابها في منصة «إكس» الحرص على حقوق مراسلي التطبيق وعدم المزايدة بها، موضحة أن المكافأة التي يتم تقديمها لمندوب التوصيل حق له ولا يتم اقتطاع أي مبلغ منها إلا في حال وجود مبالغ مستحقة عليه يجب تسديدها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وشددت الإدارة على احتفاظها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق.