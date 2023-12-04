شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يعلمك كيف تفحم الشخص الكذاب والان مع التفاصيل الكاملة

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فضح صانع المحتوى والمستشار الدكتور عبدالعزيز الزير بعض فنون الرد على الشخص الكاذب خلال مقطع فيديو، وأشار إلى أن بعض الأفراد قد يلجأون إلى الكذب بشكل متقن، على سبيل المثال، عندما يُدعي أحدهم الإصابة بمرض لكسب التعاطف.

وفي رده على مثل هذا السيناريو، أقترح الدكتور الزير قول: “الله يشفيك ويعافيك، ولكن ماني طبيب”. هذا الرد لا يكذب الشخص الكاذب، وفي الوقت نفسه يُظهر التفاعل والتمنيات الطيبة دون الوقوع في الفخ الذي يعده الكاذب للحصول على اهتمام أو تعاطف غير مستحق.

كيف تفحم الشخص الكذاب

كشف صانع المحتوى والمستشار الدكتور عبدالعزيز الزير عن بعض فنون الرد على الشخص الكاذب، حيث أوضح في مقطع فيديو أن بعض الأفراد قد يلجأون إلى الكذب بسبب خوفهم من تقييم مشاريعهم أو تجارتهم، مثل الادعاء بخسارة في التجارة.

وفي سياق الرد على مثل هذه الحالات، اقترح الدكتور الزير قول: “ماني متخصص في الأمور المالية، وأنا خبير في تخصصي فقط.

مشاكلك وأمراضك وخسارتك مالي علاقة، والله يوفقك ويشفيك ويعافيك مما فيك”. واختتم بالقول: “هذا الرد يقصف جبهته”، موضحًا بأنه يعكس تفرغه عن التورط في قضايا لا تخص تخصصه ويعبر عن احترام حدود تخصصه الفني.