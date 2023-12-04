شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف سر ركلات الجزاء المتكررة للهلال أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة

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تحدث الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل عن اللقاء الأخير لفريقي الهلال والنصر، حيث أشار إلى أن الهلال استفاد بشكل كبير من الأخطاء التحكيمية في مباريات الديربي أمام النصر.

سر ركلات الجزاء المتكررة للهلال

في ظهوره على برنامج “الديوانية”، أشار الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل إلى أن الجيل الحالي لفريق النصر غير عارف بتفاصيل آخر ركلة جزاء أُحتسبت لصالحهم في مواجهات الديربي أمام الهلال.

وفي هذا السياق، أوضح الزامل أن الهلال استفاد بشكل كبير من قرارات التحكيم في مباريات الديربي، حيث ادعى أن هناك ثماني ركلات جزاء تم احتسابها لصالح الهلال، ونصفها تحديدًا كانت غير صحيحة وفقًا لتقييم المحللين.