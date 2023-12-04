إنقاذ طفلة كانت تعاني من "ورم خلقي" بمجمع فيصل الطبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:04 مساءً

تمكن فريق طبي من مجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمع الطائف الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر. وكانت الطفلة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإفرازات صديدية من ناصور أسفل الظهر، وضعف في الطرفين السفليين مع انحباس بالبول. وفورًا تم تنويم الطفلة لعمل الفحوصات اللازمة؛ حيث أظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود ورم خلقي ملتهب بأسفل الحبل الشوكي متصل بالناصور، ووجود شد في الحبل الشوكي مع التصاقات الأعصاب القطنية والعجزية. كما أظهرت الفحوصات وجود انحباس شديد في المثانة وتوسع في الحالبين والكليتين. وقيم أطباء الأطفال والمسالك البولية، حالة الطفلة قبل تحضيرها لإجراء جراحة عاجلة استغرقت أكثر من أربع ساعات، تم خلالها فتح دقيق للعامود الفقري، واستئصال كامل للناصور و"الورم الخلقي". كما أجرى الفريق الطبي، للطفلة تحرير الشد بالحبل الشوكي مع حقن مضاد حيوي موضعي ورجوع للعظم الخلفي للفقرات. وكذلك أجريت لها فتحة خارجية للمثانة عن طريق البطن، لتفريغ البول باستمرار؛ للحفاظ على الجهاز البولي. وبعد الانتهاء من العملية نقلت الطفلة إلى التنويم دون أي مضاعفات، لاستكمال العلاج الطبي مع مضادات حيوية مكثفة بناءً على نتيجة تحاليل المزارع من الدم، البول، السائل النخاعي، الورم والصديد. وبعد تحسن تام للضعف وتحسن تحاليل معامل الالتهابات وسلبية المزارع، غادرت الطفلة المجمع على أن تتابع مع قسمي جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية في العيادات الخارجية بالمجمع.

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