ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 15899

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:05 مساءً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15899 قتيلًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وأفادت الوزارة في بيان بارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفًا. وبيّنت أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

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