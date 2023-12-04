ضَبْط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:20 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، مؤكدة أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3000 ريال. وحثت القوات على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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