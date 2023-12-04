انت الان تتابع "آركو" تلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة في لقائها السنوي بالرياض .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:37 مساءً

تعقد المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في مقرها بالحي الدبلوماسي بالرياض يوم غدٍ الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 م لقاءها الدوري السنوي مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقًا من العلاقة الطبيعية فيما بين الحكومات وأعضاء المنظمة العربية من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وفي التفاصيل، من المقرر أن يستعرض اللقاء الأوضاع الإنسانية في عددٍ من الدول العربية التي تعرضت إلى كوارث خلال العام، وإطلاع السفراء على الدور الإنساني الذي قامت به المنظمة العربية لصالح المتضررين من تلك الكوارث، من عمل إغاثي مباشر، وتنسيق مع الفاعلين الآخرين في ميدان الإنسانية. ويتضمن اللقاء كلمة لأمين عام المنظمة وكلمة لعميد السلك الدبلوماسي في المملكة السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة؛ وعرض عن الأوضاع الإنسانية في الدول العربية؛ والحوار حولها لتعزيز العمل الإنساني. وكذلك إطلاع السفراء العرب على التنسيق الدولي الذي تقوم به المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الشأن الإنساني وفي تعزيز الوجود العربي على المستوى الدولي، حيث يوجد مرشح عربي لترؤس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يتم التنافس عليه من الأربعة المترشحين لهذا المنصب يوم 11 ديسمبر الجاري 2023 ، ومن بينهم المرشح العربي الدكتور رامي الناظر - المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والذي تعمل المنظمة العربية على حشد الأصوات لصالحه، أملاً في فوزه بهذا المنصب - بمشيئة الله -.

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