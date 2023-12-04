مصادرة 49.28 م3 من الحطب المحلي بالقصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عقلة الصقور، أمس 49.28 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي من نوع «سمر» المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والقطاعات الأمنية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عقلة الصقور، أمس 49.28 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي من نوع «سمر» المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والقطاعات الأمنية. وتأتي الحملة ضمن الجهود المبذولة للمحافظة على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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