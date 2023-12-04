شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية للاجئين والأكثر احتياجًا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول السبت، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في جمهورية لبنان، استفاد منها 31 ألفًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.