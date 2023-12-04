شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: العالم يسير بالاتجاه الصحيح لمواجهة تبعات التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير - عبر الاتصال المرئي - اليوم الاثنين، كمتحدث في جلسة حوارية مصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الثالثة، الذي يعقد على هامش مؤتمر المناخ COP 28 في مدينة دبي.

وأكد معاليه خلال الجلسة الحوارية أهمية التعاون وتبادل المعارف والحوار المفتوح، وإشراك مختلف وجهات النظر، لإيجاد حلول فعالة لمجابهة تحديات المناخ، مشيرًا إلى أن العالم يسير بالاتجاه الصحيح من حيث التعاون والحوارات البناءة، ورسم الخطط والسياسات الطموحة، لتحقيق الهدف خصوصاً في ضوء توفر التقنيات والموارد اللازمة لمجابهة هذا التحدي العالمي.

كما استعرض نهج المملكة الشمولي، لمواجهة تحديات المناخ بما في ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق ما يزيد عن 80 برنامجًا، وتعهد المملكة بمبلغ 186 مليار دولار لتنفيذ ذلك. وأكد أن المملكة ستستمر بالبحث عما يمكن عمله من أجل المناخ.