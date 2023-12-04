شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" وجامعة ستانفورد تطلقان أول هاكاثون لدمج البيانات في المجال الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، أول هاكاثون تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال دمج البيانات في المجال الطبي، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وذلك بمقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالرياض، ويستمر ثلاثة أيام.

ويستهدف الهاكاثون المهتمين والمختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة، ويشارك فيه أكثر من 40 متسابقًا ومتسابقة، تحت إشراف خبراء ومختصين من سدايا وجامعة ستانفورد، في سبيل إيجاد حلول تقنية متقدمة تساعد على الوصول لمعالجة الأمراض باستخدام أنماط بيانات مختلفة.

وسيمنح الهاكاثون الفائز بالمركز الأول مبلغ 30 ألف ريال، والمركز الثاني مبلغ 15 ألف ريال، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال.

ويأتي هذا الهاكاثون في ظل ما توليه سدايا من اهتمام ومتابعة لما يشهده العالم من تحول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية ومنها الرعاية الصحية التي تعد فيها البيانات جزءًا مهمًا في أتمتة خدماتها الطبية والإدارية، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات بما ينعكس على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمملكة.

ويؤكد إطلاق الهاكاثون جهود "سدايا" المستمرة في بناء القدرات الوطنية المميزة بالتعاون مع أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم وتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد أقامت أكاديمية (سدايا) على هامش الهاكاثون ورش تدريبية في موضوعات مختلفة منها "تقصي التحيزات في تشخيصات الذكاء الاصطناعي في الحالات الجلدية"، "دمج البيانات متعددة الوسائط ومتعددة النطاق من علوم الأوميكس المتعددة في الطب الدقيق" وتصوير الجينوم "حالة دمج البيانات ودراسة حالة تصلب الشرايين"، و"نموذج أساسي طبي ومجموعة بيانات كبيرة من الصور الطبية" قدمها خبراء من سدايا وجامعة ستانفورد.