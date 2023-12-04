شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تفوز بجائزة عالمية لريادتها في تمكين ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك عبد العزيز الفوز بجائزة "الزيرو بروجكت العالمية" للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن تتسلم الجائزة في مقر الأمم المتحدة بفيينا العاصمة النمساوية، في شهر فبراير للعام 2024م.

جوائز جامعة الملك عبد العزيز

وشهدت الجائزة في دورتها الحالية مشاركة 523 مرشحاً يمثلون 97 دولة.

وجاءت مشاركة الجامعة عن موضوع "برنامج السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بالجامعة في فئة التعليم الشامل".

ويرتكز البرنامج في السنة الدراسية على تكثيف تطوير المهارات اللغوية لـ 72 طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

ويضم مقررات متخصصة في اللغة العربية وتوفّر مترجمي لغة الإشارة وتدريبهم، كما يهتم بنشر ثقافة الصم ولغة الإشارة في المجتمع الجامعي.

جائزة الزيرو بروجكت العالمية

وقالت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبد الله النعيم، أن حصول جامعة الملك عبد العزيز على جائزة الزيرو بروجكت العالمية للمرة الثالثة هو دلالة على محافظة الجامعة على مكتسباتها خصوصا فيما يتعلق بشريحة طلاب الجامعة من ذوي الهمم.

بالإضافة إلى الاستمرار بمواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بالاحتفالات والمناسبات العالمية الخاصة بهم.

وأيضا إعداد الوسائل الإعلامية التوعوية لتوضيح حقوقهم، وتعريف المجتمع الجامعي بقضاياهم وكيفية التعامل معهم.