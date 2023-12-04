شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون بقطاع النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فهو يربط الأسواق ويسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي تحت شعار من الطموح إلى العمل، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر كوب 28.

غازات الاحتباس الحراري

وقال "الجاسر" أن قطاع النقل في المملكة العربية السعودية يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تشكل 19% وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى.

وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تُظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفاً طموحاً لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.

خفض الكربون

وأكد وزير النقل أن دور الوزارة محوري في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون.

وأشار إلى أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.

النقل الجماعي

وأفاد "الجاسر" بأنه جرى اتخاذ العديد من إجراءات في هذا الصدد، ومنها وضع اهداف لزيادة الاعتماد على النقل الجماعي، مع التغيير إلى أنماط تنقل أقل إنتاجًا للكربون، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والكربون في المركبات.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية من الدول الأولى التي شاركت في موازنة الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، كما أنها نفذت حلول التنقل المتقدمة عبر وسائل النقل المختلفة.