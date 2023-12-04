وزارة التجارة تكشف عن جريمة تستر تُجاري وتُشهر بمواطن في الدمام

أعلنت وزارة التجارة عن اكتشاف حالة التستر التجاري التي ارتكبها المواطن “محمد بن إبراهيم بن جاسم الجاسم” في الدمام. وأوضحت الوزارة أنه تم تأكيد تورط المواطن في تمكين مقيم من جنسية بنجلاديشية في العمل لحسابه الخاص، حيث قام بمزاولة نشاط بيع الجوالات والإلكترونيات وصيانتها، بالإضافة إلى التجارة في بطاقات الشحن المسبقة الدفع.

وتم ملاحظة ازدياد التحويلات المالية للمقيم المتستر عليه، وعدم توافق إيرادات نشاطه غير المشروع مع أجور مهنته كـ”اختصاصي تسويق”.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الدمام فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة قانونًا. وتشمل هذه العقوبات شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط التجاري في الموقع المخالف لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.