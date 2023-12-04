شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2024 بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار طرازها الجديد تويوتا انوفا موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية، وتظهر انوفا التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، بالعديد من التكنولوجيات المتطورة والحديثة .



وتعرض سيارة تويوتا انوفا موديل 2024 بالعديد من الألوان الجديدة منها، أسود لامع مايكا، وبني غامق، ورمادي معدني، وفضي معدني، وأبيض لؤلؤي، وبرونزي معدني، ومعدني غامق .

- مواصفات تويوتا انوفا الـ suv موديل 2024 :

تحتوي سيارة تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 علي العديد من المميزات المتطورة منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه تدعم ابل كار بلاي ، ومنفذين USB، ومنفذين للشحن USB في الخلف ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات .

بالإضافة لاحتوائها علي مثبت سرعة، ونظام التحكم في وضعيات القيادة ، وبها كاميرا خلفية ، وحساسات خلفية ، ووسائد هوائية، و فرامل مانعه للإنغلاق ABS ، و نظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD ، و نظام تعزيز الفرامل BA ، و نظام الوقوف المؤقت ، و فرامل وقوف كهربائية EPB ، و نظام التحكم بالتوازن VSC ، و نظام تحذير التوقف عند حالات الطوارئ ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات ، و نظام الحماية ضد السرقة .

- أبعاد تويوتا انوفا موديل 2024 :

تتوافر سيارة انوفا موديل 2024 داخل السوق السعودي بطول 4760 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع السيارة 1785 مم .



- محرك تويوت انوفا موديل 2024 :

تحصل سيارة تويوتا انوفا موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، بجانب محرك كهربائي، ، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 184 حصان، وعزم أقصي للدوران 188 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 52 لتر، ويمكنها قطع مسافة 23كم/ساعة بـ لتر واحد من الوقود .



مقصورة تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 تباع بسعر 123.165 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 يصل سعرها الي 132.825 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 تتوافر بسعر 144.900 ألف ريال سعودي