شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مشروب شائع يعالج النقرس والتهابات المفاصل ويفتت حصى الكلى ويساعد على فقدان الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يوجد العديد من الدراسات التي أظهرت فوائد رائعة محتملة لكل من الكركم والليمون في مقاومة الأمراض، منها النقرس، والتهابات المفاصل، كما أنه يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم، وتقوية المناعة، وخسارة الوزن الزائد، وتعزيز صحة القلب وتفتيت حصى الكلى، وفقا لـ "ويب طب".

فوائد الكركم

1. الحماية من مرض السرطان

يتمتع الكركم بخصائص طبيعية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، لذا فإن استهلاك الكركم أو شاي الكركم قد يساعد على مقاومة بعض الأمراض، مثل: مرض السرطان. إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الكركم يحتوي على عناصر غذائية قد تساعد على علاج مرض السرطان ومقاومة الخلايا السرطانية عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد شرب شاي الكركم على تحسين صحة الجهاز الهضمي عمومًا، إذ يحتوي الكركم على مواد وعناصر غذائية قد تساعد في الآتي: تخفيف حدة الأعراض المرافقة لالتهاب القولون التقرحي. تقليل حدة بعض الأعراض التي قد تظهر لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون المتهيج، مثل: الألم، والتشنجات، وإخراج الفضلات بشكل متكرر.

3. فوائد الكركم الأخرى

قد يكون للكركم العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل: تخفيف حدة الالتهابات المرافقة لبعض الأمراض، مثل: النقرس، والتهابات المفاصل. تنظيم مستويات سكر الدم. تقوية المناعة. خسارة الوزن الزائد. تخفيف حدة حب الشباب. تحسين جودة النوم. تعزيز صحة القلب.

وتستطيع تحصيل الفوائد المحتملة المذكورة أعلاه إما عبر شرب شاي الكركم أو عن طريق شرب شاي الكركم مع الليمون لتحصيل فوائد الكركم والليمون سوية.

فوائد الليمون

1. تفتيت حصى الكلى

قد يُساعد الليمون على علاج وتفتيت حصى الكلى، إذ أظهرت مراجعة تناولت نتائج مجموعة من الدراسات أن تناول الحمضيات الغنية بالسترات (Citrate)، مثل: الليمون، قد يساعد على رفع مستويات هذه المادة في البول، مما قد يساعد بدوره على إذابة وتفتيت حصى الكلى.

2. تقوية المناعة

يحتوي الليمون على كمية جيدة من فيتامين ج، لذا قد يساعد استهلاك الليمون على تقوية جهاز المناعة ومنحه دفعة إضافية لتعزيز قدرته على محاربة الأمراض.

3. فوائد الليمون الأخرى

تحسين الهضم. ترطيب الجسم والحماية من الإصابة بالجفاف. تزويد الجسم بجرعة جيدة من فيتامين ج والبوتاسيوم، اللذان قد يساعدا على الآتي: تجديد خلايا الجسم، وتسريع تعافي والتئام الجروح. تنظيم مستويات ضغط الدم. تحسين التواصل العضلي العصبي. خسارة الوزن الزائد. تحسين مظهر وصحة البشرة.