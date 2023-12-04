جامعة نايف تستكشف دور الابتكارات في حفظ أمن المجتمعات

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- بواسطة أيمن الوشواش - لاستكشاف دور الابتكارات في حفظ أمن المجتمعات، تنظم جامعة نايف العربية بمقرها في مدينة الرياض اليوم «المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 2023»، بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من المؤسسات الأمنية والعلمية من الدول العربية والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكوريا ، وسويسرا، والبرازيل، والهند، وباكستان، وسيرلانكا، وإيطاليا، وأوزباكستان، وأستراليا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستكشاف دور الابتكارات في حفظ أمن المجتمعات، تنظم جامعة نايف العربية بمقرها في مدينة الرياض اليوم «المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 2023»، بمشاركة خبراء وعلماء وأكاديميين من المؤسسات الأمنية والعلمية من الدول العربية والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكوريا ، وسويسرا، والبرازيل، والهند، وباكستان، وسيرلانكا، وإيطاليا، وأوزباكستان، وأستراليا. ويعد المؤتمر أحد أهم التجمعات العلميَّة الدولية المتخصصة في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في هذه المجالات. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية. أهداف المؤتمر: تبادل المعرفة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

بناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

استكشاف كيف تسهم الابتكارات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات.

مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية.

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