أمريكا : قتلنا 5 مسلحين بالعراق كانوا يستعدون لإطلاق مسيّرة قرب كركوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 8:33 مساءً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اشتبكت مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق مسيّرة قرب كركوك أمس الأحد. وفي التفاصيل، قالت القيادة المركزية إن مسيّرة أمريكية استهدفت المسلحين وقتلت 5 منهم ودمرت مسيّرتهم، مشيرة إلى أنها أبلغت الأمن العراقي وستواصل الرد بقوة على أي تهديد. وكانت فصائل عراقية مسلحة قد شيعت جثامين خمسة من مقاتليها في جنازة بالعاصمة بغداد اليوم الاثنين بعد مقتلهم أمس بغارة أمريكية. وشارك أهالي وأقارب القتلى في الجنازة التي شهدت وجود مقاتلين من الفصائل المسلحة وهتافات ضد الولايات المتحدة وسط مطالبات بخروج القوات الأمريكية من البلاد، وفقًا للعربية نت. وأفادت وسائل إعلام كردية بمقتل العناصر في منطقة خراب الروت بكركوك خلال ضربات نفذتها الولايات المتحدة ضد فصائل مسلحة تشن هجمات على أهداف أمريكية في العراق وسوريا. وأعلنت الفصائل المسلحة في بيان استمرارها في محاربة من وصفتهم بأنهم "أعداء" كما توعدت بالمزيد من الضربات. وذكرت فصائل مسلحة عراقية أمس الأحد أن مقاتليها استهدفوا قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في شمال شرق سوريا بطائرة مسيّرة "أصابت هدفها بشكل مباشر". وأضافت الفصائل أنها استهدفت أيضًا قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في غرب العراق بطائرة مسيّرة، وقالت إن الهجومين يأتيان ردًا على الهجوم الإسرائيلي في غزة.

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