انت الان تتابع "اشتية": إسرائيل تمارس جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة وتقتل الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 8:42 مساءً

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن إسرائيل تمارس جرائم إبادة وقتل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وتواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية. وفي التفاصيل، دعا "اشتية" في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة رقم "233" لمجلس الوزراء الفلسطيني الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن "عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها جعلها تتمادى في ارتكابها". وأضاف: "من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل عددًا أقل، وأن يكون التدمير أقل!! مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل. وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورًا".، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". واستنكر اشتية الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى، التي أدت إلى استشهاد ستة منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور ورضوض، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس، وقال: "أدعو الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة".

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