اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

صحيفة الخليج 365: وثقت مجموعة صور حضور ولي العهد الأمير حفل زواج الأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وذلك مساء اليوم بفندق الإنتركونتنتال بالرياض.

ونشر الصور حساب أخبار آل سعود على منصة إكس وأرفقها بتعليق: "شّـرف سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مساء اليوم حفل زواج الأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز من كريمة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك بفندق الإنتركونتنتال بالرياض".

كما حضر حفل الزواج الأمير "سلطان بن سلمان " والأمير " عبد العزيز بن سلمان " وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين .
بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض
بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض
بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض
بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا