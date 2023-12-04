تراند اليوم : بالصور .. ولي العهد يحضر حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد داخل فندق بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثقت مجموعة صور حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل زواج الأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وذلك مساء اليوم بفندق الإنتركونتنتال بالرياض.

ونشر الصور حساب أخبار آل سعود على منصة إكس وأرفقها بتعليق: "شّـرف سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مساء اليوم حفل زواج الأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز من كريمة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك بفندق الإنتركونتنتال بالرياض".