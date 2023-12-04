شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ونظيره الصومالي يبحثان تعزيز التعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدراليّة أحمد معلم الفقي.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين الوزارتين في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الجانب الصومالي

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب الصومالي سفير الصومال لدى المملكة أويس حاجي يوسف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والشؤون الفدرالية والمصالحة.