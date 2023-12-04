شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مخالفين لمحاولتهم تهريب مواد مخدرة بجازان والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت إلى أنهم حاولوا تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

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جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وفي منطقة المدينة المنورة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وألفتت إلى أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.