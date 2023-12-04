50 % انخفاض الإحالات الخارجية

تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من تنفيذ خطتها لخفض عدد الإحالات الخارجية ورفع مستوى الخدمة بإيجاد حلول دائمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنطقة، وحققت انخفاضا كبيرا في عدد الإحالات الخارجية التي بلغت 930 حالة خلال النصف الأول من 1445، بنسبة 50%؜ عن الأعوام الماضية. وتعاقدت صحة الباحة خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين في التخصصات الطبية العامة والدقيقة وتوفير احتياجات مستشفيات المنطقة، وكذلك التعاقد مع عدد من الاستشاريين في التخصصات الدقيقة عن طريق نظام التعاقد المؤقت للعمل وسد العجز في المستشفيات المرجعية، كما تم افتتاح وتطوير عدد من الأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات.



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