تراند اليوم : بالفيديو.. المديفر يسأل مسؤول ب "هيئة المنافسة": لماذا قطع غيار السيارات لدينا "فيها لعب" وأسعارها مرتفعة؟.. شاهد رد الأخير

صحيفة الخليج 365: رد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبد العزيز الزوم، على سؤال مقدم برنامج في الصورة عبدالله المديفر، وكان نصه:" لماذا قطع غيار السيارات لدينا "فيها لعب" وأسعارها مبالغ فيها.. وكيف سيتم معالجة المشكلة".

ارتفاع الأسعار وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" رصدنا ارتفاع أسعار قطع غيارات السيارات، والمسألة تحتاج إلى معالجة هيكلية"، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتدخل في التسعير، ولا يمكن تحسين الأسعار من خلال فرض العقوبات.

العلاقة الرأسية وأوضح أن العلاقة الرأسية بين المصنع والوكيل والموزع مهمة جدا، لافتا إلى أن الهيئة عندما بدأت التحقيقات وجدوا أنه لا يوجد وكلاء للسيارات لدينا وإنما يوجد موزعين، وختمت الكثير من العقود بين المصنع وهؤلاء الموزعين بالحصرية.

خفض الأسعار وتابع:" الوكيل إذا أعطى الموكل الوكالة، لا تخرج السيارة وضماناتها والتزاماتها من ذمم الوكيل والموكل، فجميع المخاطر الموجودة على الموكل موجودة على الوكيل، وإذا انتقلت العملية إلى التوزيع يقوم صانع السيارة ببيعها ونقلها تماما إلى الموزع فانتقلت كامل المخاطر من صانع السيارة إلى الموزع، وإذا وجدت مخالفات نجد صانع السيارة يتنصل من هذه المخالفات، ويلقى التهمة على الموزع ".

وردا على سؤال المذيع حول كيفية خفض أسعار قطع الغيار، قال:" أعتقدت أن جهود وزارة التجارة ستغير الصورة القادمة في القطاع، فهناك رقابة غير مسبوقة على القطاع"، مشيرا إلى أنه في المرحلة التالية سيتم مخاطبة صانع السيارة بالمشاكل التي تم رصدها للحصول على رأي فيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة.