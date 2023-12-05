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تراند اليوم : بالفيديو.. "النمر" يكشف سبب تعرض النساء للإصابة بالجلطات أكثر من الرجال.. و4 علامات تستدعي الذهاب إلى الطبيب

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن النساء أكثر فئة تتأثر بالضغوطات النفسية التي تسبب الجلطات.

وأوضح خلال مداخلة له مع برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية : "النساء أكثر من يتعرض للجلطات بنسبة 9 إلى 1، والرجال أقل عرضة من النساء للإصابة بالجلطات بسبب الضغوطات النفسية".

ولفت إلى أنه يجب إجراء فحوصات للسكر والكوليسترول والضغط، والقلب كل 6 أشهر، خاصة إذا كان الشخص يتعرض لضغوطات.

وأضاف، إذا شعر شخص بألم في منتصف الصدر مثل النار أو خفقان أو كتمة أو إغماء، يجب زيارة الطبيب.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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